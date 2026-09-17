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«Израильский УМПК»: авиабомбу SPICE 1000 интегрируют с истребителем F-35

«Израильский УМПК»: авиабомбу SPICE 1000 интегрируют с истребителем F-35 Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о планах интегрировать авиационн.

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