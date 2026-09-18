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Первый день выборов в Госдуму и заявления Путина о Европе: новости 18 сентября

Первый день выборов в Госдуму и заявления Путина о Европе: новости 18 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В России стартовали выборы в Госдуму, которые сопровождались интересными импровизациями голосующих из разных регионов страны, а президент России Владимир Путин сделал важные заявления о Европе, Украине и НАТО.

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