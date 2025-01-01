Мэр Самары назвал причину двойного порыва сетей в городе перед Новым годом

За несколько дней сотни жителей дважды оставались без тепла.Мэр Иван Носков отметил, что двойной прорыв сетей в Корсунском переулке стал катализатором для анализа текущей ситуации и поиска путей её улучшения.
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