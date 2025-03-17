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Новая Зеландия продлила санкции против России до 2028 года

Новая Зеландия продлила санкции против России до 2028 года

Правительство Новой Зеландии продлило санкции против России до 2028 года. Это решение озвучено внешнеполитическим ведомством страны.

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