Финляндия после вступления в НАТО передала Украине советские гаубицы «Гиацинт-Б»

Украинские войска получили от Финляндии советские 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт-Б». Об этом свидетельствуют кадры, на которых бойцы ВСУ показывают орудие в финской раскраске, передает «Военное обозрение».
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