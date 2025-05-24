Telegraph: США послали делегацию в Британию на тайную встречу с активистами

Британская газета The Telegraph усмотрела готовность властей США вмешаться во внутренние дела Соединенного Королевства в том, что американская администрация направила представителей на встречу с британскими активистами антиабортного движения.
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