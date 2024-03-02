В Тверской области отметят годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков

3 марта на территории Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы в Тверской области, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 81-ой годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной Армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии