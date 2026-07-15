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Федоров заявил, что НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина

Федоров заявил, что НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина

Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Федоров считает, что НХЛ может рассмотреть возможность вывести из обращения игровой номер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

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