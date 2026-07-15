Федоров заявил, что НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина

Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Федоров считает, что НХЛ может рассмотреть возможность вывести из обращения игровой номер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
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