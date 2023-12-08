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«Чешуя отпадает сама!»: Моментально очищаем любую рыбу от чешуи голыми руками (без чистилки и ножа)

«Чешуя отпадает сама!»: Моментально очищаем любую рыбу от чешуи голыми руками (без чистилки и ножа)

Говорят «век живи, век учись» - это действительно так! Рыба очень вкусный и питательный продукт, из которого делают много блюд, салатов или кушают в чистом виде, но чтобы её приготовить, прежде придётся очистить тушку, а этот процесс нельзя назвать приятным.

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