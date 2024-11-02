«Известия»: в России упростят порядок перевода пенсионных накоплений Операции с пенсионными накоплениями теперь станут проще — россиянам потребуется подать заявление на перевод средств на портал «Госуслуги», пишут «Известия».
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