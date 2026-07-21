«Ростов» пропустит сезон ВХЛ-2026/27: «Клуб уведомил лигу, что не может гарантировать наличие средств, достаточных для участия в соревновании»

Хоккейный клуб «Ростов» не включен в число участников сезона ВХЛ-2026/27. «В рамках процедуры заявки на сезон хоккейный клуб «Ростов» предоставил финансовые гарантии в объеме, достаточном для участия в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею – ВХЛ.