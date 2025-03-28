Сотрудниками полиции пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Нижегородской области

Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с ГУНК МВД России по оперативной информации задержали граждан, занимавшихся изготовлением наркотических средств, недалеко от организованной фигурантами подпольной лаборатории.
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