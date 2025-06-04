«Московское здравоохранение переживает бум реконструкции»

Москва намерена еще больше увеличить число бюджетных мест в колледжах для столичных школьников — в ближайшее время будут заключены соглашения с частными образовательными учреждениями, а также вузами, при которых есть учреждения среднего профессионального образования.
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