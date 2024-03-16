InfoBRICS: ВСУ за несколько месяцев потеряли много дорогостоящего оружия НАТО. МОСКВА, РИА Новости. Вооруженные силы Украины за несколько месяцев этого года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения НАТО, пишет военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.