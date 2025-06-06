Названо главное изменение в отношении Трампа к украинскому конфликту

Политолог Дудаков: Команда Трампа начинает сокращать свою активность по Украине В какой-то степени команда президента США Дональда Трампа уже начинает сокращать свою активность по Украине, считает политолог-американист Малек Дудаков.
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