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«Герани» поразили два радара украинской ПВО – уничтожены П-18 и IRIS-T

«Герани» поразили два радара украинской ПВО – уничтожены П-18 и IRIS-T

Две радиолокационные станции украинской ПВО стали целями ударов беспилотников «Герань». РЛС П-18 поражена возле Первомайского в Херсонской области, а радар зенитного ракетного комплекса IRIS-T – в районе Степового в Днепропетровской области.

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