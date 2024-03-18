Слуцкий: итоги выборной кампании подтвердили устойчивый авторитет Путина

Результаты выборной кампании доказали устойчивый авторитет президента России Владимира Путина. Об этом на пресс-конференции заявил участвовавший в выборах председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его процитировала пресс-служба партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии