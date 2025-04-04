После смертельного нападения медведя на мужчину Словакия разрешила отстрел 350 особей

Словакия одобрила в среду отстрел 350 медведей после последнего нападения со смертельным исходом. Власти заявили, что 59-летний мужчина, чье тело было найдено в центральной Словакии в воскресенье, был, по всей видимости, растерзан лесным хищников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии