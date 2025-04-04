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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

После смертельного нападения медведя на мужчину Словакия разрешила отстрел 350 особей

Словакия одобрила в среду отстрел 350 медведей после последнего нападения со смертельным исходом. Власти заявили, что 59-летний мужчина, чье тело было найдено в центральной Словакии в воскресенье, был, по всей видимости, растерзан лесным хищников.

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