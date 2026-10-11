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«Драпатый не особо переживает по поводу масштабных потерь» – либеральный эксперт объяснил отсутствие мобилизации в РФ

«Драпатый не особо переживает по поводу масштабных потерь» – либеральный эксперт объяснил отсутствие мобилизации в РФ

Если ВСУ в год уменьшаются на 80 тысяч человек, то в этом случае большой вопрос, нужна ли России мобилизация, о которой постоянно твердит вражеская пропаганда.

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