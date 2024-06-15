В Архангельске изменилась схема движения автобусного маршрута №75 м

С 15 июня введены временные схемы движения двух маршрутов, введенные в связи с перекрытием проспекта Обводный каналМаршрут № 75 м теперь следует следующим образом: проспект Обводный канал — улица Шубина — проспект Советских космонавтов — улица Гагарина и далее по маршруту.