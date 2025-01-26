Новосибирцы предложили брать плату с иностранцев за услуги роддомов

НОВОСИБИРСК, 26 января, ФедералПресс. Новосибирцы выразили мнение, что социальные услуги, включая обслуживание в роддомах, для иностранцев, не плативших налоги в РФ, должны оказываться на платных условиях.
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