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Наоми Осака: «Провела первую тренировку на харде и подумала: кажется, трава мне все-таки нравится гораздо больше»

Наоми Осака поделилась мыслями после выхода в четвертьфинал пятисотника в Вашингтоне. Во втором круге турнира ее соперница Эшлин Крюгер снялась, уступая 3:6, 1:3.

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