Сбербанк подтвердил факт атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.
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