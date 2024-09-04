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Ченнинг Татум опубликовал совместное фото с Зои Кравиц и признался ей в любви

Ченнинг Татум опубликовал совместное фото с Зои Кравиц и признался ей в любви

Чаннинг Татум опубликовал совместное фото со своей невестой Зои Кравиц в инстаграме* и трогательно признался ей в любви.

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