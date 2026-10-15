Российские беспилотники затянули небо над Украиной и приводят противника в панику. / Источник: Кадр из видеоВ ночь на 15 октября Вооруженные силы России, по информации канала «Хроника Гераней» в MAX, осуществили массированную атаку беспилотниками на цели в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины.