Российские беспилотники затянули небо над Украиной и приводят противника в панику. / Источник: Кадр из видеоВ ночь на 15 октября Вооруженные силы России, по информации канала «Хроника Гераней» в MAX, осуществили массированную атаку беспилотниками на цели в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Жданова: Россия о...
- Галерея неудачник...
- ЛС Песков: возведени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым