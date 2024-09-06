"Спорт-Экспресс": тайфун надвигается на Ханой, где располагается сборная РФ

На столицу Вьетнама Ханой, где располагается основная сборная России и молодежная национальная команда, надвигается тайфун "Яги", передает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на местных журналистов, которые отметили, что тайфун не несет опасности.
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