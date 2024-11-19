В сети появилось последнее прижизненное фото экс-солиста группы "На-На" Левкина

Певец скончался от онкологии в возрасте 57 лет.Бывший солист музыкального коллектива "На-На" Владимир Левкин с 2003 года боролся с онкологическим заболеванием, однако 17 ноября его супруга Марина Ичетовкина сообщила в социальных сетях о смерти мужа.