Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пообещав ему на переговорах, что предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
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