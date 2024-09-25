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Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пообещав ему на переговорах, что предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

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