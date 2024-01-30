25.01.2024 в Детском саду № 5 г. Бобруйска в рамках Единого дня безопасности дорожного движения ´Взаимоуважение - залог безопасности´ старшим инспектором ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома капитаном милиции Хрущинским М.
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