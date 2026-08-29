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«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» 0:2 и «Брентфорду» 0:3 в двух стартовых турах АПЛ. Команда Де Дзерби потратила более 300 млн фунтов на трансферы летом

«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2 в матче 2-го тура АПЛ.  В первом туре «шпоры» разгромно уступили « Брентфорду » (0:3).

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