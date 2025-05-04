Макс Ферстаппен: Мне нечего было терять, я пытался немного развлечься

Макс Ферстаппен: Мне нечего было терять, я пытался немного развлечьсяGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен финишировал четвертым после старта с поула на Гран При Майами.
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