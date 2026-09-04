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Новости Тамбова

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Рост потребительского спроса и сбережений, кража Деда Мороза и тамбовская зелень в Москве: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Рост потребительского спроса и сбережений, кража Деда Мороза и тамбовская зелень в Москве: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

В первом полугодии 2026 года потребительский спрос в Тамбовской области вырос на 4,8%. Это равно среднероссийскому показателю В рейтинге регионов по потребительскому спросу, подготовленному по заказу РИА Новости, Тамбовская область оказалась на 49 месте.

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