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Полиция Германии обнаружила новые устройства для атаки на ЛЭП

Полиция Германии обнаружила новые устройства для атаки на ЛЭП

REUTERS/Thilo Schmuelgen В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии полиция нашла новые пусковые устройства вблизи линии электропередач (ЛЭП).

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