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Овчинский: в Москве одобрили проект КРТ жилой застройки в Фили-Давыдково

Овчинский: в Москве одобрили проект КРТ жилой застройки в Фили-Давыдково

В Москве одобрили проект комплексного развития территории жилой застройки на Минской улице в районе Фили-Давыдково Западного административного округа.

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