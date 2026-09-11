TVLine Asks: Did Ted Lasso Take A Page From Friends? Who Is Top-Secret NCIS Guest Star? Is Sydney Sweeney Taking Cues From Cassie? And More

We tackle the biggest questions from the week in TV: Ted Lasso, NCIS, The Paper, and more.We tackle the biggest questions from the week in TV: Ted Lasso, NCIS, The Paper, and more.
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