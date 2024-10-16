Гололед ожидается в Алматы: горожанам рекомендуют заменить шины на зимние

В связи с похолоданием коммунальщики южной столицы перешли на усиленный режим работы. Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, более 800 единиц техники и 1 400 рабочих привлекли для противогололедных мер.
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