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Claude AI представила три сценария цены Solana на 2026 год

Claude AI представила три сценария цены Solana на 2026 год

Анализ Claude AI обозначил три возможных сценария движения Solana (SOL) в 2026 году на фоне сохраняющейся регуляторной неопределенности в США.

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