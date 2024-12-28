СВР: Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы РФ в Сирии Американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии.
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СВР: Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы РФ в Сирии Американские и британские спецслужбы готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии.
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