Ветераны полиции Невьянска провели урок мужества в школе №4 в честь 80-летия Победы

15 мая 2025 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией, ветераны МО МВД России «Невьянский» – подполковник полиции в отставке Евгений Леонидович Попов и майор милиции в отставке Олег Геннадьевич Лобанов – провели Урок Мужества для учащихся 8–10 классов МБОУ СОШ № 4.