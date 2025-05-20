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Ветераны полиции Невьянска провели урок мужества в школе №4 в честь 80-летия Победы

15 мая 2025 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией, ветераны МО МВД России «Невьянский» – подполковник полиции в отставке Евгений Леонидович Попов и майор милиции в отставке Олег Геннадьевич Лобанов – провели Урок Мужества для учащихся 8–10 классов МБОУ СОШ № 4.

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