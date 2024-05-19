Мошенники заманивают жертв продлением банковских карт. Преступники освоили новую схему

Банк ВТБ предупредил розничных клиентов о звонках с фейковых банковских аккаунтов с целью продления срока действия якобы истекающей карточкиКак сообщает пресс-служба ВТБ, пользователям мессенджеров стали поступать звонки с фейковых аккаунтов крупных банков.
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