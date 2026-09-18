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Еврокомиссия скрыла от стран ЕС статистику по визам для россиян

Еврокомиссия скрыла от стран ЕС статистику по визам для россиян

Европейская комиссия разослала странам Евросоюза закрытый отчёт о Шенгенской зоне, из которого исчезли данные о количестве виз, выданных гражданам России.

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