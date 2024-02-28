Правила выезда за границу детей до 14 лет с марта изменятся

С 1 марта вступает в силу закон о новых правилах выезда за рубеж детей до 14 лет. Если у ребенка нет загранпаспорта и он пересекает границу по свидетельству о рождении, в этом документе должна быть отметка о российском гражданстве — это специальный красный штамп.