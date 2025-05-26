Сборная России возглавит рейтинг IIHF после чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею, отстраненная от участия в международных соревнованиях, возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по результатам завершившегося 25 мая чемпионата мира в Швеции и Дании.
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