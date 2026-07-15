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Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины»

Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины»

Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины» Находясь вдали от родины, укро-президент потребовал от Евросоюза срочно принять 21-й пакет санкций против России Радомир Маркуш Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Главной новостью как в наших СМИ, так и в бандеровских во вторник, стал ночной удар баллистики и БПЛА по военным объектам в Киеве.

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Комментарии
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Александр Глушков
Это история, в том числе недавняя, читать надо.
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4 н.
Александр Глушков
Как Петр Первый после Полтавской битвы сажал их на кол вдоль берега Днепра, а в сороковые годы их грузовиками вешали в Киеве публично, всё это есть в Дзене и на ЮТУБе.
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4 н.
Валерий Фоменков
Как в старые добрые времена. Бандеросрань развешивали на верёвках, обтянутых вокруг шеи.
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4 н.