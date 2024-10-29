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Долголетие голых землекопов связали с подавлением работы мусорной ДНК

Долголетие голых землекопов связали с подавлением работы мусорной ДНК

Исследователи из России, работающие в Израиле и США, выяснили, что клетки голых землекопов — "бессмертных" грызунов, которые живут в десятки раз дольше своих сородичей, эффективно подавляют активность большинства сегментов "мусорной" ДНК в своем геноме.

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