Долголетие голых землекопов связали с подавлением работы мусорной ДНК

Исследователи из России, работающие в Израиле и США, выяснили, что клетки голых землекопов — "бессмертных" грызунов, которые живут в десятки раз дольше своих сородичей, эффективно подавляют активность большинства сегментов "мусорной" ДНК в своем геноме.