Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО»

Американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО»

Влиятельное американское издание The American Conservative утверждает, что Вашингтон рассматривает Украину как «де-факто члена НАТО», хотя и не планирует включать ее туда «де-юре».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх