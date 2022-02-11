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Глава ОКР о ситуации с Валиевой: «Похоже, кто-то придерживал допинг-пробу до окончания командных соревнований фигуристов»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.

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