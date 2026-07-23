Танкер с индийским бензином идёт в РФ. Цены в регионах на топливо бьют рекорды

В ближайшее воскресенье Россия начнет получать первую партию индийского бензина. Танкер с 42 тысячами тонн топлива уже находится у побережья Северной Норвегии и вскоре встанет на разгрузку в Белом море на терминале у Кандалакши в Мурманской области.