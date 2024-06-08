В Крыму национализируют активы победительницы «Евровидения-2016»

В Крыму продолжается процесс национализации активов, связанных с Украиной. Глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что в новый пакет национализируемого имущества входят активы 110 украинских физических и юридических лиц, спонсирующих ВСУ.
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