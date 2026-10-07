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МОСИНФОРМ

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Ограничения движения в районе Покровское-Стрешнево 9 и 10 октября

Ограничения движения в районе Покровское-Стрешнево 9 и 10 октября

Спортивный праздник «Красно-белый забег» изменит схему движения в Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы.

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